Bodrum'da deniz kirliliği: Soruşturma başlatıldı
13.07.2026 14:05
Yarımada genelindeki tekneler ve kooperatifler, "Evrakta sahtecilik", "Dolandırıcılık" ve "Çevrenin kasten kirletilmesi" suçlamalarıyla incelemeye alındı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla'nın Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde denizdeki kirlilik üzerine resen soruşturma başlattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde dün denize girenler, su yüzeyinde oluşan köpüklenme ve sintine atıkları nedeniyle denizin renginin değiştiğini fark etti.
Denizden çıkan kişiler, olayla ilgili ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, açıkta demirli teknelerin sintinelerini mevzuata uygun şekilde boşaltıp boşaltmadıkları araştırılırken, yarımada genelindeki tüm tekneler ile kooperatifler de denetime alındı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın “Evrakta sahtecilik”, “Dolandırıcılık” ve “Çevrenin kasten kirletilmesi” suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
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