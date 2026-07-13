Bodrum'da deniz kirliliği: Soruşturma başlatıldı

Yarımada genelindeki tekneler ve kooperatifler, "Evrakta sahtecilik", "Dolandırıcılık" ve "Çevrenin kasten kirletilmesi" suçlamalarıyla incelemeye alındı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın “Evrakta sahtecilik”, “Dolandırıcılık” ve “Çevrenin kasten kirletilmesi” suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, açıkta demirli teknelerin sintinelerini mevzuata uygun şekilde boşaltıp boşaltmadıkları araştırılırken, yarımada genelindeki tüm tekneler ile kooperatifler de denetime alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde dün denize girenler, su yüzeyinde oluşan köpüklenme ve sintine atıkları nedeniyle denizin renginin değiştiğini fark etti.

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