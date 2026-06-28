Bodrum'da feci kaza: İki can kaybı var
28.06.2026 10:50
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Muğla'da Mehmet C. idaresindeki taksi, Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde, Murat Y.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosikletteki yolcu Gülistan V. ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde çarpışan motosikletle taksinin metrelerce savrulması, taksinin yol kenarındaki bir direğe çarptıktan sonra devrilmesi, motosikletin de asfaltta sürüklenmeye devam etmesi yer alıyor.
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