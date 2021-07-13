Bodrum'da motosiklet dereye devrildi: 2 ölü (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet dereye devrildi. kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 00:39

Bodrum'da motosiklet dereye devrildi: 2 ölü

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,

Muğla'nın Bodrum içesinde dereye devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 48 AGF 746 plakalı motosiklet, Sanatçılar Sitesi Kargı Caddesi'ndeki dereye devrildi.

Kazada, motosikletteki Emre Özcan (26) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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