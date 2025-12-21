Bodrum'da motosiklet kazası. Bir ölü, bir yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YASAL UYARI

MUĞLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUĞLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.