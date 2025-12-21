Bodrum'da motosiklet kazası. Bir ölü, bir yaralı
21.12.2025 16:18
AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
M.D. (16) idaresindeki 48 AZE 446 plakalı motosiklet, Kapuz Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüyle motosiklette bulunan Halil A. (22), sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Halil A., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
