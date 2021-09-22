Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 18:49
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Yakaköy Mahallesi'nde yerleşim yeri yakınlarında otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Belirtilen bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, alevlerin yaklaştığı mahalle sakinleri bir süre panik yaşadı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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