Bodrum'da polis ekibi ekmek talep eden kadına destek oldu

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 15:31
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Torba Mahallesi'nde sarp arazideki bir prefabrik konteynerde tek başına yaşayan ve soğuk hava nedeniyle evinden çıkamayan kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan kadın, polisten ekmek talep etti.
Polis ekibi ekmeği belirtilen adrese ulaştırarak kadına teslim etti.
Öte yandan ekipler sokak hayvanları için Bitez ve Konacık mahallelerinde birçok noktaya mama da bıraktı.
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