Bodrum'da uyuşturucu operasyonu. 3 şüpheli tutuklandı
07.09.2026 13:13
Şüphelilerin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında eski avukat T.S.'nin de bulunduğu 3 şüpheli, tutuklandı.
Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, K.K.'nin (30) kiralık olarak kaldığı Peksimet Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Evde K.K.'nin yanı sıra arkadaşı S.G.K. (20) ile eski avukat T.S.'nin (40) de bulunduğu belirlendi.
Adreste yapılan aramada skunk, metamfetamin, bonzai, kokain, kenevir tohumu ve aseton ele geçirildi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde idrar testleri pozitif çıkan K.K., S.G.K. ve T.S. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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