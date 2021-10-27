Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 17:08

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirerek ticaretini yaptığı öne sürülen H.Ö. ve S.K'nin konakladığı Gümbet Mahallesi'nde bir otel odasında arama yaptı.

Aramada 4 kilo 200 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve hassas teraziler ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ö. ve S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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