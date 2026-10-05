Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı
05.10.2026 16:15
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Mumcular Mahallesi Çocuk Mezarı mevkiindeki ormanda çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere 2 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz ve 102 personel ile hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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