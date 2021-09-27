Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 17:16
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akçalı Adası açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Can salındaki 6 Filistin uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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