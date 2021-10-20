Datça'da fırtınada kuma saplanan tekne, 5 gün sonra çıkarıldı

Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki Kumluk Plajı'nda demirli, Can Akkuş'a (40) ait, 9,5 metre uzunluğundaki 'Nefesim-Datça' isimli tekne, 15 Ekim sabahı meydana gelen fırtınada, beton rıhtıma çarparak parçalandı. Su da alan ahşap tekne, kuma saplandı. Tekneyi kurtarma çalışmalarına ilk günden itibaren başlandı.



Karadan iş makineleri, vinç ve kepçe ile yapılan çalışmalar, zincirlerin kopması nedeniyle sonuçsuz kalınca tekne de balon ve varillerle yüzdürülmeye çalışıldı. Tekneyi yüzdürerek karaya çıkarmak da mümkün olmayınca devreye dalgıç teknesi alındı. Dalgıç teknesiyle 1 gün boyunca kompresörle teknedeki kumun tahliyesi yapıldı. Kumun tahliyesinin ardından kısmen yüzdürülen tekne, bugün öğle saatlerinde bulunduğu yerden çekilerek kıyıya getirildi. Rıhtıma yanaştırılan tekne, daha sonra vinçle kamyona alınıp, onarım için Karaköy Balıkçı Barınağı'na götürüldü.