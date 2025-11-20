Datça'da motosikletlere trafik denetimi uygulandı
20.11.2025 15:17
İHA
Muğla’nın Datça ilçesinde yapılan trafik denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen 15 motosiklete 235 bin 680 TL cezai işlem uygulandı.
Yapılan trafik denetimi, Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirildi.
Denetimde gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren ve plakası olmayan motosiklete yönelik uygulama yapıldı.
Kurallara uymadığı tespit edilen 15 motosiklete, 235 bin 680 TL para cezası uygulandı. Güvenlik sebebiyle plakasız motosikletler ise Marmaris Yediemin Otoparkı'na çektirildi.
Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.
