Datça'da motosikletlere trafik denetimi uygulandı

Muğla’nın Datça ilçesinde yapılan trafik denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen 15 motosiklete 235 bin 680 TL cezai işlem uygulandı.

Kurallara uymadığı tespit edilen 15 motosiklete, 235 bin 680 TL para cezası uygulandı. Güvenlik sebebiyle plakasız motosikletler ise Marmaris Yediemin Otoparkı'na çektirildi.

Denetimde gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren ve plakası olmayan motosiklete yönelik uygulama yapıldı.

