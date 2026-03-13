Denizden balık yerine çamur çıktı. Ağlar kullanılamaz halde

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, yaptığı açıklamada, döküm alanlarına riayet edilmediğini belirterek, bu durumun deniz ekosistemini ve bölge turizmini tehdit ettiğini vurguladı. Çetin, dip akıntılarıyla kıyıya ulaşacak çamurun denizi girilemez hale getireceği uyarısında bulundu.

BALIK DEĞİL, ÇAMUR ÇIKIYOR

Balıkçı İlyas Bor da 1 Eylül 2025'ten bu yana av sahalarında balık yerine çamur çıktığını, yaklaşık 25 ağının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Balıkçı Necati Bozyar ise çamur taşıyan gemilerin konumlarının belirlenmemesi için takip cihazlarını kapattıklarını savundu.

‘’ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANI'' VURGUSU

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam ise bölgenin Türkiye'deki 18 özel çevre koruma alanından biri olduğunu hatırlattı.

Sağlam, zıpkınla avlanmanın bile yasak olduğu bölgede 6 mil açık yerine 2 mil açığa döküm yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.