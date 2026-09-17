El freni boşalan öğrenci minibüsü evin garajına çarptı. 4 yaralı
17.09.2026 13:05
Minibüste bulunan 4 öğrenci yaralandı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde park halindeyken el freni boşalan öğrenci minibüsünün bir evin garajına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 öğrenci yaralandı.
Kaza, Yatağan ilçesine bağlı Dere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde öğrencilerin bulunduğu park halindeki minibüs, el freninin boşalması sonucu hareket etmeye başladı.
Kontrolden çıkan minibüs, bir evin garajına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan 4 öğrenci yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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