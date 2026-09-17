El freni boşalan öğrenci minibüsü evin garajına çarptı. 4 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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