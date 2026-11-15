Elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı: İki can kaybı var
15.11.2026 08:18
Kazada yaralanan beş kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan ve alev alan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Fethiye-Muğla Karayolu Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu beş kişi ise sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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