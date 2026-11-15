Elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı: İki can kaybı var

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil , Fethiye-Muğla Karayolu Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişinin​​​​​​​ yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu beş kişi ise sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.