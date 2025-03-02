Evde çıkan yangında ölen karı kocanın cenazeleri defnedildi (Muğla Haberleri)
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri toprağa verildi.
Nif Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde çıkan yangında yaşamlarını yitiren Murat (83) ve Naciye Ekiz'in (81) cenazeleri, Eski Cami'de kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
Yan yana toprağa verilen çiftin cenaze törenine, çok sayıda kişi katıldı.
Tek katlı müstakil evde dün çıkan yangında, yaşlı çift hayatını kaybetmişti. Çiftin sahur yaptıktan sonra uyudukları ve yangının odun sobasından çıktığı belirlenmişti.
Muğla Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muğla Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Muğla