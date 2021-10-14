Fethiye açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 20:09
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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