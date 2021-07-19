Fethiye açıklarında sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 19.07.2021 - 10:16
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarındaki yatın arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Rüzgarın etkisiyle sürüklendiği görülen motor yattaki 2 kişi kurtarılarak Ece Saray Marina'ya ulaştırıldı.
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