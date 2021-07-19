Fethiye açıklarında sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması sonucu sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı.

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 19.07.2021 - 10:16

Fethiye açıklarında sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarındaki yatın arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Rüzgarın etkisiyle sürüklendiği görülen motor yattaki 2 kişi kurtarılarak Ece Saray Marina'ya ulaştırıldı.

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