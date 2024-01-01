Fethiye'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü

İ.M.U. idaresindeki 48 HZ 491 plakalı otomobil, Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde kontrolden çıkıp ters şeride geçerek, yol kenarında motosikletinin üzerindeki Yasin İlban'a (29) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, İlban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
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