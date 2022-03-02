Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 15:44
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.Ö'nün Patlangıç Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu, esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Ş.Ö. ile birlikte yaşadığı Rus uyruklu kadın E.V'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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