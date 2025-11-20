FETÖ hükümlüsü firari Muğla'da yakalandı
20.11.2025 14:36
DHA
Muğla'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan Cem Ceylan, kaldığı evde yakalandı.
Dalaman İlçe Emniyet ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ramazan Cem Ceylan'ın, Dalaman ilçesinde olduğu bilgisi sonrası harekete geçti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis, Ceylan'ın kaldığı eve operasyon düzenledi. Ceylan, gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Cem Ceylan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
