FETÖ hükümlüsü firari Muğla'da yakalandı

Dalaman İlçe Emniyet ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ramazan Cem Ceylan'ın, Dalaman ilçesinde olduğu bilgisi sonrası harekete geçti.

