Firari FETÖ hükümlüsü Muğla'da operasyonla yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında Muğla Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli hükümlü yakalandı.

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