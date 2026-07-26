Firari FETÖ hükümlüsü Muğla'da operasyonla yakalandı
26.07.2026 13:38
6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Muğla'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında Muğla Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.B., cezaevine teslim edildi.
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