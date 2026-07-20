Göcek açıklarında tekne yangını. Yolcular tahliye edildi
20.07.2026 09:55
Beş yolcu ile üç mürettebat tahliye edilirken yanan tekne battı.
Muğla'da Göcek açıklarında içinde yolcuların bulunduğu bir teknede çıkan yangın paniğe neden oldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda saat 06.30 sıralarında bir teknenin makine dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tekneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
YANAN TEKNE BATTI
Teknedeki beş yolcu ile üç mürettebat tahliye edildi. Ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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