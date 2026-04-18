Gökova-Marmaris karayolunda kaza: 4 yaralı
18.04.2026 12:37
Gökova Kavşağı ile Marmaris arasında bulunan Gökçe mevkiinde kaza
Muğla’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 54 MRT 72 plakalı otomobil ile 48 AOY 080 plakalı otomobil, Gökova Kavşağı ile Marmaris arasında bulunan Gökçe mevkiinde çarpıştı.
Çift taraflı, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın ardından durum Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
MUĞLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUĞLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.