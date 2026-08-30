Karadan ulaşılamayan koylardan 306 ton çöp toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökova Körfezi ile Göcek -Dalaman koylarında karadan ulaşımın mümkün olmadığı kıyılarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Deniz yoluyla bölgeye ulaşan ekipler, 2026 yılının başından bu yana 10 ton, 2015’ten bu yana ise toplam 306 ton çöp topladı.

Araç yolu bulunmayan koylara personel ve ekipmanla denizden ulaşan ekipler, kıyılarda biriken atıkları toplayarak teknelerle bölgeden uzaklaştırıyor. Çalışmalarla kıyıların temiz tutulması ve atıkların denize karışmasının önlenmesi amaçlanıyor.

2026’DA 10 TON ÇÖP TOPLANDI

Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman koylarında yılbaşından bu yana 10 ton çöp toplanırken, 2015’ten bu yana gerçekleştirilen çalışmalarda bu miktar 306 tona ulaştı. Kıyılardan plastik ve cam şişeler, poşetler, ambalajlar, konserve kutuları ve tek kullanımlık ürünler başta olmak üzere çok sayıda atık çıkarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek Atık Alım Tesisi Sorumlusu Hasan Sarıhan, karayolu bağlantısı bulunmayan koylarda çevre kirliliğine müdahale etmek için teknelerle temizlik yaptıklarını belirterek çalışmaların yıl boyunca sürdüğünü söyledi.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da çalışmaların yalnızca kıyı temizliği açısından değil, deniz ekosisteminin korunması açısından da önem taşıdığını belirtti.