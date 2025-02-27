Köpekten korkup yola fırlayan kişiye kamyonet çarptı

İslamhaneleri Mahallesi'nde Şahin A, kaldırımda yürürken bahçedeki sahipli olduğu belirtilen bir köpeğin kendisine doğru havlamasından irkilerek yola doğru koştu.



Şahin A'ya bu sırada O.A'nın kullandığı 07 BZJ 453 plakalı çöp toplama kamyoneti çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Şahin A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kamyonet sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.





