Marmaris'te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 18:42

Marmaris'te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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