Marmaris'te bir otomobil takla attı. Sürücü 2,51 promil alkollü çıktı

Kaza, Marmaris ilçesinde yaşandı.

Bir araç Yeni Datça yoluna dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç takla atarak durdu.

Tek taraflı yaşanan kazada aracın içindeki sürücü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihabrı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki tedavileri devam eden yaralılara hastanede yapılan kanda yapılan alkol kontrolündeki sonuçlar; sürücü B.H. 2,51 promil, yanındaki yolcuda E.E.'de ise 1,92 promil olarak çıktı.

Yapılan alkol testinin ardından sürücüye; alkollü araç sürmekten ikinci defa yasal alkol sınırı aşmaktan 50 bin TL ceza, 2 yıl ehliyetine el konulması ve ayrıca trafiği güvenliğini tehlikeye düşürmekten de işlem yapıldığı bilgisi edinildi.