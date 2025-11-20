Menteşe'de evde yangın çıktı, maddi hasar var
20.11.2025 12:53
Son Güncelleme: 20.11.2025 13:06
İHA
Muğla'da iki katlı bir evin üst katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan olmadı.
Yangın, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Ortaköy Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre iki katlı bir evin üst katından duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangına müdahale etti.
Evde bulunan kadın, çocuğunu kucaklayarak kendini dışarı attı. Kazada yaralanan olmadı. Maddi hasar oluşan evdeki yangınının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.
