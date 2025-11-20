Menteşe'de evde yangın çıktı, maddi hasar var

Yangın, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Ortaköy Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre iki katlı bir evin üst katından duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangına müdahale etti.

Evde bulunan kadın, çocuğunu kucaklayarak kendini dışarı attı. Kazada yaralanan olmadı. Maddi hasar oluşan evdeki yangınının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.