Motosikletin selesinden tabanca ele geçirdi

Tepe Mahallesi 36 Sokak ile 19 Sokak kesişiminde polis ekipleri tarafından suç ve suç unsurlarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında ekipler sürücüsünün durumundan şüphelendi.

Yapılan kontrolde sürücü D.S. (23) isimli şüphelinin kullandığı motosikletin selesinde bir adet tabanca ve şarjör kısmında da 6 adet 9 milimetre fişek olduğu belirlendi.

Şüpheli D.S. ve ele geçirilen tabanca, gerekli işlemler için Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.