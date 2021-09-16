Muğla açıklarında lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 17:54
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 15 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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