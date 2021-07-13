Muğla açıklarında yardım bekleyen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 06:58
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
Marmaris açıklarında, bir lastik botun arızası nedeniyle sürüklendiği ve içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gitti.
Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmeni alarak karaya çıkardı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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