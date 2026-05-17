Muğla Fethiye'de orman yangını
17.05.2026 16:28
Son Güncelleme: 18.05.2026 08:36
Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz, orman yangını söndürme işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
