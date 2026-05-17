Muğla Fethiye'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
17.05.2026 16:28
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz, orman yangını söndürme işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
YASAL UYARI
MUĞLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUĞLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.