Muğla merkezli 4 ilde gerçekleştirilen Tırpan operasyonunda 16 kişi yakalandı.

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 12:52
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı "Tırpan" Operasyonu'nda 16 şüpheli yakalandı, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen projeli çalışmalar kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ateşli silahlar ve bıçaklar suçlarına yönelik Muğla Merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken firari 5 şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütülüyor.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, iki tabanca, samuray kılıcı, muşta, 50 tüfek fişeği, 20 senet, tapu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Muğla Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muğla Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.