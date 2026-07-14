Muğla Milas'taki orman yangını ikinci gününde. Bin 120 kişi tahliye edildi

Muğla 'nın Milas ilçesi Bozbük ve Gürçamlar mahalleleri yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine giderek incelemede bulundu.

Vali Akbıyık yaptığı açıklamada dün hava kararmadan yangına 12 helikopter, 8 uçak ile havadan, 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, jandarma ve emniyete bağlı 4 TOMA ve 517 personelle karadan müdahale edildiğini söyledi.