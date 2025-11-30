Muğla'da 11 milyon vurgunluk telefon dolandırıcıları yakalandı
30.11.2025 14:17
İHA
Muğla'da telefon dolandırıcılığı yaparak 11 milyonluk vurgun yapan 4 şüpheli operasyonlar sonucu yakalandı.
Alınan bilgilere Fethiye'de bir çete, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttı ve telefon dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları yaklaşık 11 milyon TL dolandırdı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, A.R.K, Y.S ve A.H.K isimli üç şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
