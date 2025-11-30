Muğla'da 11 milyon vurgunluk telefon dolandırıcıları yakalandı

Alınan bilgilere Fethiye'de bir çete, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttı ve telefon dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları yaklaşık 11 milyon TL dolandırdı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, A.R.K, Y.S ve A.H.K isimli üç şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.