Muğla'da 13 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 18:44
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
Milas, Menteşe, Yatağan, Ula, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerinde 13 ayrı noktada, yıldırım düşmesinden kaynaklandığı belirlenen orman yangınları çıktı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterlerle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçilerince de karadan müdahale edilen yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
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