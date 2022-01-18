Muğla'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma suçlarından aranma kaydı bulunan A.M'nin ilçede bir ikamette olduğunu tespit etti.



Birçok ilde suça karıştığı ve 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen A.M. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

