Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında iki ilçenin yol kontrol noktasında ve kıyı kesimlerinde çalışmalar yaptı.
Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 39 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişe aracılık eden 2 şüpheliyi yakalandı.
Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi, adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
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