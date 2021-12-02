Muğla'da 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 10:44

Muğla'da 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri "Birden fazla kişiyi silahla yağma" suçundan 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö'nün (72) Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki ikametinde olduğunu tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

V.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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