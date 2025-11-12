Muğla'da av kötü bitti

Kayalık alanda mahsur kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşmak için AFAD ekipleri ip yardımı ile vatandaşın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

