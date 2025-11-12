Muğla'da av kötü bitti
12.11.2025 16:00
İHA
Muğla'da avlanmak için yaylaya çıkan vatandaş, fenalaşıp kayalık alana düşerek yaşamını yitirdi.
Muğla'da av faciayla bitti.
Köyceğiz ilçesindeki Ağla Yaylası'na avlanmak için yaylaya çıkan vatandaş fenalaşarak düştüğü kayalıklarda yaşamını yitirdi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.
Kayalık alanda mahsur kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşmak için AFAD ekipleri ip yardımı ile vatandaşın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.
Av esnasında fenalaşarak ölen vatandaşın cansız bedeni 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
