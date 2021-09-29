Muğla'da başına içki şişesiyle vurulan Rus kadın hayatını kaybetti

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu Tatyana Fedorova (51) ile erkek arkadaşı İ.S. (55) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rus İ.S, odadaki içki şişesini kız arkadaşının başına vurdu.



Şüphelinin daha sonra kız arkadaşını öldürdüğünü otel yönetimine bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.



Şüpheli İ.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

