Muğla'da cesedi ormanlık alanda bulunan kişinin cinayet zanlısı yakalandı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 10:52
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet zanlısı olarak aranan Y.M.İ'nin, Ortaca ilçesinde olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki ifadesinde Aykurt'u öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen Y.M.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Fethiye ilçesindeki evinden "İzmir'e gidiyorum" diyerek 29 Kasım 2018'de ayrılan Burhan Aykurt'tan uzun süre haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yapmıştı. Kaybolduktan yaklaşık 15 ay sonra Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda bir çoban tarafından cesedi bulunan Aykurt'un, öldürüldüğü belirlenmişti.
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