Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 09:07
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale ediliyor.
Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.
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