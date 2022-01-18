Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 18.01.2022 - 16:21
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, A.M'nin il dışından uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliyi takibe alan ekipler, A.M'yi kaldığı otelde operasyonla yakaladı.
Otel odası ve zanlının üst aramasında, 9 parça halinde 395 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
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