Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Burgaz Mahallesi Atmaca Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yanan evde inceleme yapan ekipler, Ali Güçlü'nün (81) cansız bedenini buldu.



Dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlenen Güçlü'nün cenazesi Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Polis ekipleri evde inceleme yaptı.

