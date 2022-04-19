Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 16:36
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
Zorlar Mahallesi Okul Sokak'ta iki katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Muğla Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muğla Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.