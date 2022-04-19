Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 16:36

Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Zorlar Mahallesi Okul Sokak'ta iki katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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