24.11.2025 11:01

Muğla'da fırtına nedeniyle yapılar zarar gördü
Muğla'daki fırtına hayatı olumsuz etkilerken, yapılara da zarar verdi.

Olay, Menteşe ilçesinin Yaraş Mahallesi'nde yaşandı.

 

Muğla'da gece saatlerinde aniden şiddetini artıran fırtına bazı yapılarda hasara yol açtı.

 

Mahalle sakinleri fırtınanın kısa sürede etki gösterdiğini ve evlerinde, bazı çatılarda ve dış cephelerde maddi zarar oluştuğunu söyledi.

 

Yetkililerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları için inceleme başlatması bekleniyor.

