Muğla'da fırtına nedeniyle yapılar zarar gördü

Mahalle sakinleri fırtınanın kısa sürede etki gösterdiğini ve evlerinde, bazı çatılarda ve dış cephelerde maddi zarar oluştuğunu söyledi.

Muğla 'da gece saatlerinde aniden şiddetini artıran fırtına bazı yapılarda hasara yol açtı.

