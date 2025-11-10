Muğla'da genel asayiş denetimi: 12 kişi yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat, KOM, Narkotik, TEM, Güvenlik, Çocuk, Asayiş, Trafik, Göçmen, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerinden oluşan 147 ekip görev aldı.

Denetimlerde 2 bin 255 araç ve 474 motosiklet kontrol edildi. Eksiklikleri tespit edilen 31 araç ve 6 motosiklet trafikten men edildi. 211 araç ve 63 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 170 bin 660 lira idari para cezası uygulandı.

Kent genelinde 257 umuma açık iş yeri denetlendi, eksiklikleri bulunan 16 işletme hakkında tutanak tanzim edildi. Uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 57 fişek ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasında ayrıca bir kıraathanede kumar oynatmaya yer temin eden 1 kişi hakkında adli, oyun oynadığı belirlenen 4 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı. Narkotik ekiplerince yapılan aramalarda 7 gram esrar, 15 gram metamfetamin ve 8 bin içimlik 12 parça kâğıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.